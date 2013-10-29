Як вчасно виявити опісторхоз

Опісторхоз - захворювання, котре викликає плоский черв «котяча двоустка», або латиною - «opisthorchis felineus».

У народі цю групу захворювань лаконічно називають «глисти». Проміжним власником, у якому глист «дозріває», є річкова риба. Практично будь-який ссавець, що харчується рибою, може заразитися опісторхозом.

В основному цей черв живе в кішках і собаках, але людина двоустці подобається найбільше. У людському організмі опісторхоз може циркулювати десятиліттями. Спочатку опісторхоз вражає кишечник і печінку.

Симптоми опісторхозу:

Захворювання починає проявляти себе через два - чотири тижні після зараження.

Підвищується температура до 38 градусів, з`являється слабкість, пітливість.

Поступово розвивається біль у м`язах і суглобах.

З`являється головний біль, порушення в роботі нервової системи - надмірна збудливість або загальмованість, дратівливість.

У міру накопичення отрут в організмі симптоми отруєння наростають - з`являється пронос і блювота.

Симптомом опісторхозу також є збільшені лімфовузли.

При ураженні паразитом печінки шкіра набуває жовтяничного кольору, жовтіють білки очей, слизові.

При запущеному опісторхозі може розвинутися хронічний гепатит, цироз і навіть злоякісна пухлина - гепатоцелюлярна карцинома.

Якщо двоустка поселяється в підшлунковій залозі, то основним симптомом буде біль, що віддає у ліве плече, спину, ліву половину грудної клітки.

Цей біль можна сплутати з кардіологічним болем при стенокардії або інфаркті. При сильному ураженні кишечника виникає біль у правому підребер`ї, здуття живота. Біль – постійний, нападоподібний.

Хронічний опісторхоз часто ховається під діагнозом хронічний гастродуоденіт, гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки, холецистит.

Якщо ви часто харчуєтеся рибою, готуєте її самі, і у вас з`явилися схожі симптоми - здавайтеся лікареві. Елементарні аналізи покажуть, чи є у вас опісторхоз, чи немає. Опісторхоз при вчасному зверненні повністю виліковний. Лікування, як правило, проходить в домашніх умовах.

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