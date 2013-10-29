Щороку в Україні стається понад 111 тис випадків інсульту

Щороку в Україні стається понад 111 тисяч нових випадків інсульту.

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН головний позаштатний спеціаліст з питань неврології МОЗ України професор Тамара Міщенко, інсульти є основною причиною смертності та інвалідизації населення.

"Минулого року у нашій країні сталися 111 615 нових випадків інсульту, третина цих випадків - у людей працездатного віку. 297 на сто тисяч населення. Водночас у Європі цей показник - 200 на сто тисяч населення. Помирає внаслідок інсульту в Україні понад 40 тисяч людей, минулого року - понад 41 тисячу. Багато інсультів в нашій країні - це кроволиви. Причиною крововиливів є нелікована гіпертензія або лікована неефективно, зловживання алкоголем, цукровий діабет", - зазначила Міщенко.

За її словами, щороку у світі виникають 16 млн інсультів, третина усіх інсультів - у країнах із середнім або низьким рівнями прибутку. 10% населення помирає внаслідок мозкового інсульту, люди, які залишилися живими після інсульту, стають інвалідами, 30% потребують сторонньої допомоги. Інсульти - дуже актуальна медико-соціальна проблема", - наголосила Міщенко.

Професор підкреслила, що інсульт - хвороба, якій можна запобігти, якщо у людини розвивається інсульт, спостерігаються перші ознаки, потрібно терміново викликати "швидку" і такий хворий має бути госпіталізований", - сказала професор.

Перший заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Качур, посилаючись на дані світової статистики, повідомив, що кожну другу секунду у когось виникає інсульт, кожен шостий помирає внаслідок інсульту.

"Україна розпочала активну боротьбу з артеріальною гіпертензією, яка є головним фактором виникнення інсульту. Майже рік в Україні діє пілотний проект щодо державного регулювання цін на ліки для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Ми бачимо суттєвий результат пацієнти почали звертати увагу на здоров я проходять планове обстеження та обов язкове вимірювання артеріального тиску. Розроблено рекомендації для пацієнтів з високим ризиком ускладнень. На реалізацію пілотного проекта на 2013 рік урядом виділено майже 192 млн грн. Кількість осіб, які отримали лікарські засоби, за мінімальною вартістю загалом по Україні - майже 5 млн осіб. Відповідальність за стан здоров`я людина має нести особисто. Вона повинна відповідати перед собою, родиною, державою. Якщо держава надає можливість користуватися безкоштовними ліками або реімбурсованими, треба цю можливість використовувати", - сказав Качур.

Водночас президент Української асоціації боротьби з інсультом професор Микола Поліщуки акцентував, що з 12 млн осіб, які мають гіпертонічну хворобу, лише 5 млн йдуть на відшкодування або безоплатне отримання ліків.

"Треба говорити, що люди мають думати про своє здоров`я і там, де держава виділяє кошти, треба їх максимально використати. На жаль, найгірше ця програма використовується у Києві. Дали кошти, просять - беріть... Пацієнтів треба "притягнути" до цієї програми, бо лише 5 млн використовують можливість, надану МОЗом. І ми будемо мати результат через 2-3 роки - зменшення кількості інфарктів та інсультів. В Україні неінфекційні хвороби та травматизм - 94% у структурі смертності населення і лише 6% займають інфекційні та інші хвороби. Інсульт займає друге місце за смертністю в Україні, а по інвалідизації - перше місце", - сказав Поліщук.