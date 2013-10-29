Завтра в Україні + 22°

30 жовтня на Прикарпатті та півдні України температура становитиме 22° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, опадів не передбачається, лише в західних, а вдень місцями і в північних областях можливий невеликий дощ. Вночі та вранці на більшій частині території країни місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 8-13°; вдень - 13-18°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму - місцями 20-22°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, подекуди туман; вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 13-18°.

По м. Києву вночі без опадів, слабкий туман; вдень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 16-18°.