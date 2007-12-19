В Україну дозволили ввозити метадон

Сьогодні, 19 грудня, комітет по контролю за наркотиками видав Державній акціонерній кампанії Ліків України сертифікат на ввезення в Україну лікарського наркотичного препарату Метадол (метадону гідрохлорид) для потреб замісної підтримки.

Як повідомляє прес-служба Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні, загальний об`єм постачання першої партії препарату в Україну складає 29,5 кг, що дозволить забезпечити лікування ЗПТ для 2220 пацієнтів.

Даний препарат канадського виробництва коштує в 21 раз дешевше, ніж індійський препарат Еднок, який в даний час застосовується в програмах ЗПТ в Україні.

Слід зазначити, що ввезення даного препарат в Україну було здійснено завдяки тому, що 12 грудня цього року був виданий відповідний Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо протидії ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу в Україні".

Таким чином, дозволивши ввезення препарату в Україну, держава де-юре виконала одну з основних умов Глобального фонду для надання Україні міжнародної допомоги на виконання програми з протидії ВІЛ/СНІДу на період 2007-2012 років загальним об`ємом фінансування 151 млн.

У даний час 536 наркозалежних, дві третини з яких є ВІЛ-ПОЗИТИВНИМИ, одержують замісну терапію з використанням бупренорфину в 10 містах України в рамках проектів, які упроваджуються Альянсом-Україна за підтримки Глобального фонду.

А зараз завдяки застосуванню нового препарату вже наступного року на базі 54 медичних установ у 23-х областях України лікування отримуватимуть щонайменше 3 тисячі наркозалежних.

Замісна підтримуюча терапія (ЗПТ) – це метод лікування наркозалежності і профілактики розповсюдження ВІЛ і гепатитів. І в 2005 році основні препарати ЗПТ- метадон і бупренорфин, були внесені до переліку життєвонеобхідних лікарських засобів, які застосовуються в програмах лікування залежності від наркотиків.

Корреспондент.net