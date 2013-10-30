Україна на 64-му місці в світовому рейтингу процвітання

Україна посіла 64-е місце в світовому рейтингу добробуту, складеному міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute.

Як відзначає Радіо Свобода , всього в рейтингу оцінювали 142 країни. Крім базових економічних показників, вчені аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом та інноваціями.

Найвищу оцінку Україна отримала за освіту (31-е місце), найнижчі – за рівнем особистої безпеки (107-е) і якістю державного управління (121-е).

Як говориться в дослідженні, 76% українців вважають, що корупція у бізнесі і владі є широко розповсюдженою. 90% заявляють, що можуть розраховувати на інших у разі потреби.

Перше місце в рейтингу вже п’ятий рік поспіль посідає Норвегія, за нею йдуть Швейцарія, Канада, Швеція. Замикає першу п’ятірку Нова Зеландія. США посідають 11-е місце.

Голова Legatum Institute Джеффрі Гедмін заявив, що за останні п’ять років «у світі спостерігається безперервне зростання добробуту». Legatum пояснює це поліпшенням у підприємництві, охороні здоров’я й освіті.

Деякі країни колишнього Радянського Союзу посіли відносно високі позиції в індексі, крім України, це Казахстан (47-й), Білорусь (58-а), Росія (61-а), Узбекистан (63-й).

Замикають рейтинг африканські країни: Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка і Чад.

Минулого року Україна в цьому рейтингу була на 71-й позиції, а в 2011-му – на 74-му місці. Загальна тенденція України з 2009 року – негативна. Вона скотилася з 63-го місця. Частково це зниження експерти пов’язують і з тим, що в 2010 році до рейтингу додали ще 32 країни, три з яких посіли місця над Україною.