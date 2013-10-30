Чоловіки і жінки хворіють по-різному

Багато ліків значно довше діють в жіночому організмі.

Чоловіки і жінки переносять хвороби по-різному. До такого висновку прийшли вчені з Німеччини.

За словами Даніеля Нойзер, жіноча нирка містить менше нефронів - функціональних одиниць, що відповідають за фільтрацію сечі, ніж чоловіча. Ймовірно, саме це призводить до того, що нирки донорів-жінок набагато менш ефективно функціонують у реципієнтів-чоловіків, а нирки донорів-чоловіків гірше приживаються у реципієнтів-жінок.

Інфаркти трапляються у чоловіків, як правило, в більш молодому віці. Жінки реагують на ліки інакше, ніж чоловіки.

Відмінності між чоловічим і жіночим організмами стосуються не тільки м`язової маси, а й, наприклад, вмісту води, розподілу жирової тканини і, в цілому, реакції на речовини. Багато ліків значно довше діють в жіночому організмі, а, значить, жінки потребують зменшених дозувань.