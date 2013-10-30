Уточнено проект будівництва діагностичного комплексу «Охматдиту»

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір затвердити уточнений проект будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду.

Зокрема, за його словами, планується затвердити уточнений проект будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

«Коректування проекту пов`язане з уточненням архітектурно-планувальних рішень, модернізацією рішень щодо інженерних мереж тощо. Нові рішення покращать умови для надання медичної допомоги дітям, зокрема онкохворим, яким необхідна пересадка кісткового мозку», - відзначив Азаров.

Також, за його словами, з метою розширення мережі дошкільних навчальних закладів сьогодні буде ухвалено рішення, яким спрощується процедура передачі нерухомого майна з державної в комунальну власність для розміщення дошкільних навчальних закладів.

Крім того, як наголосив Азаров, для підтримки обдарованої молоді, її матеріального заохочення, буде ухвалено рішення про наданні стипендій Президента України для 39 переможців фінального етапу III Міжнародного літературного конкурсу учнівської й студентської молоді імені Тараса Шевченка.