Хірургічне втручання може зашкодити грудям
Все в організмі взаємозалежне
Все в організмі взаємозалежне.
Зміна показників одного гормону запускає ланцюжок зв`язків з іншими гормонами, які прагнуть до рівноваги. Пологи також докорінно змінюють гормональний баланс, але це природний процес, а все, що природно, не призводить до патології.
Аборти - це найсильніший гормональний стрес для організму, що призводить до дисбалансу всіх систем організму.
Ризик розвитку раку після операцій збільшується в два рази.
Удари і розрізи, наприклад, після маститів, вкрай негативно позначаються на молочній залозі. У зв`язку з цим дуже важливо заздалегідь інформувати породіль про дотримання певних правил при вигодовуванні, щоб попередити часті випадки застою молока через неправильне зціджування, що призводить до маститів. Відомостей про особливий вплив операцій на формування кісти немає.
Не захворювання того або іншого органу впливають на розвиток хвороб інших органів, а гормональний дисбаланс впливає на розвиток хвороб. У переважній більшості випадків взаємозв`язку між різними кистами не існує.
Ніхто не відстежує, що через кілька років відбувається з тими пацієнтками, які збіль- шили собі груди.
Однак, краще уникати всього, що неприродно. Будь-який розріз травмує судини, нервові закінчення, а отже, змінюється кровопостачання, харчування, імплантований протез тим чи іншим шляхом чинить тиск на навколишні тканини, що, звичайно, небажано.