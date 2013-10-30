ЮНІСЕФ закликає уряд України вжити термінових заходів для попередження спалаху поліомієліту.

Про це заявила голова Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Нагадавши, що вчора, 29 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 10 випадків захворювання на поліомієліт у Сирії, вона підкреслила, що цей спалах поліомієліту становить загрозу для мільйонів дітей у всіх країнах із низьким рівнем охоплення імунізацією, в тому числі в Україні.

Зокрема, як зазначила Мокуо, близько 4 тис. біженців залишають Сирію щодня через військові дії та перетинають кордони Туреччини та Єгипту. Через постійний потік людей до України, ризик завезення поліомієліту в Україні стає невідворотнім, наголосила вона.

«У Сирії через війну було вакциновано менше 68% дітей. В Україні, через поширену недовіру до вакцинації, охоплення імунізацією становить навіть нижче ніж 50%. Таким чином здоров’я та життя мільйонів українських дітей знаходиться під загрозою. Я закликаю батьків в Україні звернутись до лікарів за достовірною інформацією про вакцинацію та вакцинувати власних дітей. ЮНІСЕФ також закликає уряд України вжити термінових заходів для проведення загальнонаціональної імунізаційної кампанії", - заявила голова ЮНІСЕФ в Україні.

Як зазначається також у повідомленні, через небезпечно низький рівень охоплення імунізацією в Україні та високий ризик завезення вірусу в країну, Незалежне бюро моніторингу Глобальної ініціативи боротьби з поліомієлітом включило Україну до списку країн, де може виникнути спалах поліомієліту.

ЮНІСЕФ у партнерстві з ВООЗ наполегливо рекомендує уряду України провести кілька раундів загальнонаціональної додаткової імунізаційної кампанії проти поліомієліту для всіх дітей, що народились після січня 2008 року в Україні.

Як відомо, поліомієліт передається через забруднену їжу і воду і може швидко поширюватися. Вірус вражає нервову систему і може призвести до необоротного паралічу протягом декількох годин або навіть до смерті. Від поліомієліту не існує ліків, хвороба може бути попереджена тільки за допомогою імунізації.

22 дитини було паралізовано у Сирії 17 жовтня. Вірус поліомієліту було підтверджено за результатами аналізів у 10 дітей. Результати аналізів решти 12 хворих очікуються протягом кількох днів. Більшість з 22 дітей не старше двох років і, як вважається, ніколи не були вакциновані або не були повністю вакциновані відповідно до календаря щеплень.