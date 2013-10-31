Кабмін схвалив новий порядок перерахунку чорнобильських пенсій

Уряд затвердив новий Порядок березневого перерахунку пенсій, який забезпечить щорічне підвищення виплат 12 млн пенсіонерам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Наталію Королевську.

За її словами, таке рішення було ухвалено вчора під час засідання Кабінету міністрів.

«Ще у травні парламент ухвалив розроблений Мінсоцполітики закон, за яким при щорічному березневому перерахунку пенсій не повинно враховуватися підвищення пенсій у попередньому році, як це було раніше. І саме на виконання цього закону сьогодні уряд ухвалив Порядок проведення такого перерахунку. Таким чином, понад 12 млн українських пенсіонерів буде щорічно отримувати підвищення пенсій», - сказала вона.

Королевська пояснила, що для перерахунку пенсії застосовується розмір заробітної плати, з якої призначено (перераховано) пенсію, що склався на 1 березня року, в якому проводиться перерахунок.

«Запропонований нами підхід дозволить ліквідувати розриви у розмірах пенсій та щороку осучаснювати їх розмір, оскільки перерахунок опиратиметься на зростання середньої заробітної плати. Крім того, за наявності коштів у бюджеті Пенсійного фонду, підвищення буде можливим на більше, ніж 20% від такого зростання», - сказала вона.

Королевська зазначила, що ухвалений Порядок перерахунку пенсійних виплат стосується таких видів пенсій: страхових, наукових, військових строкової служби та чорнобильських.

Як повідомлялося, в Україні 1 липня набув чинності закон № 231-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії».

Законом врегульовано ряд питань пенсійного забезпечення: про зарахування до страхового стажу часу перебування у відпустці по вагітності та пологах, про виплату пенсії по втраті годувальника дітям, які досягли 18-річного віку, в період перерви в навчанні, про зміну механізму перерахунку пенсій з 1 березня кожного року, про оптимізацію зарплати для обчислення пенсії шляхом першочергового виключення періодів отримання допомоги по безробіттю, про удосконалення механізму визначення середньомісячного коефіцієнта зарплати особи у разі, коли є неповні місяці страхового стажу.