Чим корисні ягоди чорної бузини

Ягоди, листя та кора бузини лікують травні органи, суглоби, серце, чистять кров і навіть помічні при "падучій хворобі". До такого висновку дійшла фітотерапевт Оксана Григоренко.

"Про лікувальні властивості бузини знали ще наші мудрі пращури, свої знання передавали з покоління в покоління. Наприклад, з давніх-давен кущі бузини люди садили біля хати як оберіг, лікувалися ними. Насамперед від "падаючої хвороби" (епілепсії), закрепів. Брали одну столову ложку подрібнених листочків, заливали однією склянкою окропу, настоювали і пили, аби нормалізувати функцію травних органів, шлунка та кишківника, - розповідає Оксана Анатолівна".

Бузина є добрим загальнозміцнюючим засобом, що підсилює гормональні залози. Коли людина тривалий час хворіє, такі залози працюють менш ефективно. Лікарі, як правило, виписують хворим гормональні препарати.

"А можна скористатися добрими помічниками - дозрілими чорними ягодами. Із них вичавлюють сік і п`ють. Внаслідок такого лікування гормональна система (щитовидна і підшлункова залози, наднирники) працюватимуть добре", - веде далі фітотерапевт.

Недозрілі плоди краще лікують кишківник при проносах, а дозрілі і перезрілі - навпаки, при закрепах. На зиму, радить лікар, запастися бузиновим листям, ягодами, корою. Чорні ягоди зривати з плодоніжками (цілими кетягами), помити й висушити в печі або духовці. Потім відділити плоди від плодоніжок і зберігати цілу зиму.

Здавна знали: дуже корисно пити чай з ягід бузини. Такий напій покращує стан при паралічах (наприклад, після інсультів). При грипі, ангіні або недолікованій застуді допомагає настій із бузини. Це добрий потогінний, жарознижуючий, відхаркувальний, сечогінний засіб, який, до того ж, підсилює захисні сили організму. Треба одну столову ложку сухих квітів залити 1 склянкою окропу (плоди можна 1 хвилину проварити на слабкому вогні), настояти 20 хвилин. Процідити, можна додати півчайної ложки меду. Пити по чверті склянки 4 рази на день за 15-20 хвилин до вживання їжі.

Якщо необхідно почистити кров (коли на шкірі виникають фурункули, чиряки), тоді щодня треба вживати по 1 склянці свіжого соку з ягід бузини з 1 столовою ложкою меду (за 3-4 прийоми).

При застуді, грипі 1 столову ложку висушених плодів заварюють 1 склянкою окропу, настоюють 20 хвилин, проціджують, додають 1 столову ложку меду. Вживають по чверті склянки 4 рази на день. Це чудовий потогінний засіб.

Щоб позбутися кашлю, 1 столову ложку ягід (ще краще - квітів) заливають 0,5 л окропу, настоюють 30 хвилин (можна більше). Потім проціджують і п`ють теплим по 1-2 склянки на ніч перед сном. Можна підсолодити медом, цукром або додати молоко.

Листя бузини використовують як зовнішні ліки. Наймолодші листочки заварюють у молоці. Це чудовий протизапальний засіб при опіках, фурункулах, запрілостях у дітей і дорослих.

Відвар квітів допомагає при болях у серці, частому серцебитті, міокардиті. Одну столову ложку ягід заливають 1 склянкою окропу, кип`ятять близько 10 хвилин на слабкому вогні, проціджують. П`ють по 0,5 склянки 3-4 рази на день до вживання їжі.

gazeta.ua