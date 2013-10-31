Прокуратура перевірить, чи законно відмінили канікули на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до прокурора Закарпатської області Володимира Корбаня з пропозицією перевірити законність прийняття в Закарпатській області рішення про перенесення осінніх канікул в загальноосвітніх навчальних закладах на зимовий період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВР з прав людини.

Як відомо, в Закарпатській області рішеннями деяких міських органів влади осінні канікули в загальноосвітніх навчальних закладах були перенесені, що викликало обурення у школярів і їхніх батьків, які вдалися до мирних акцій протесту.

Уповноважений з прав людини у своєму листі наголосила на тому, що відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України та погоджених Міністерством освіти і науки, передбачено, що протягом навчального року для учнів проводяться осінні, зимові і весняні канікули загальним обсягом не менше 30 днів.

Цього року Міністерство освіти і науки визначило проведення осінніх канікул з 28 жовтня до 3 листопада. Разом з тим, графік учнівських канікул може змінюватися з урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освіти, але це не передбачає повного скасування одного з видів канікул.

Водночас Лутковська звернула увагу й на те, що Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу – це обов’язковий для виконання документ, що регламентує безпечні для здоров’я дітей і підлітків умови навчання та виховання, які сприяють підвищенню їх працездатності, поліпшують психофізичний розвиток та зміцнюють здоров’я.

Інформація про прийняті рішення від прокурора Закарпатської області очікується протягом тижня.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня близько 2 тисяч школярів та їхніх батьків зібралися на мітинг перед будівлею Ужгородської міської ради. Учасники акції протесту кидали в мерію цукерками, туалетним папером, пластиковими пляшками і курячими яйцями, протестуючи проти скасування осінніх канікул. Після цього протестувальники пройшли до будівлі Закарпатської облдержадміністрації, яка видала розпорядження про рекомендацію органам місцевого самоврядування перенести осінні канікули у навчальних закладах області, які мали проходити з 28 по 31 жовтня, і приєднати їх до зимових канікул у цьому ж навчальному році.