Завтра в Україну прийдуть холоди

У п’ятницю, 1 листопада, в Україні похолодає.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра зберігатиметься мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 0-5° тепла, на Закарпатті та узбережжі Криму - 6-11°; вдень - 9-14°, у західних областях, Криму та на півдні Одещини - до 17°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 9-14°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 11-13°.