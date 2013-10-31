На Тернопільщині немає епідемії грипу птиці - Держветфітослужба

На птахофабриці в Тернопільській області, де за два дні загинуло 17 тис. голів птиці, епідемії немає, і цей інцидент не несе небезпеки для здоров`я людей, сказав УНІАН заступник голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський.

«Ні, про епідемію однозначно не йдеться. Оскільки високопатогенний грип птиці й хвороба Ньюкасла (гострі інфекційні вірусні захворювання птиці - УНІАН) уже виключено, їх там немає», - сказав він.

За його словами, причиною смерті птиці можуть бути проблеми технічного характеру. «Скоріш за все, це проблеми технологічного обладнання й неправильний підбір корму. Розслідування зараз проводиться й найближчим часом буде вже інформація», - зазначив Башинський.

Крім того, він повідомив, що інцидент, що стався в Зборівському районі Тернопільської області, не несе небезпеки для здоров`я людей. «На сьогоднішній день точно вже можна сказати, що це не являє небезпеки для людей. Вся продукція, яка була виготовлена до цього — заблокована до остаточних результатів розслідування. Та, яка вийшла на реалізацію - відповідає повністю всім вимогам безпеки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на птахофермі в Тернопільській області з 28 по 30 жовтня загинуло 17 тис. голів птиці. Інцидент зафіксовано в Зборівському районі. За даними Тернопільського територіального управління ДСНС, з метою встановлення причини загибелі птиці проводяться лабораторні дослідження відповідними службами.