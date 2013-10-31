4 несподівані джерела головного болю

Головний біль зазвичай є наслідком перевтоми або напруженої роботи, за умови, якщо людина здорова. Однак ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що є й інші, несподівані джерела головного болю.

Заколки для волосся. Тугі хвости, коси і гульки - одна з причин того, чому головний біль може постійно вам дошкуляти. Занадто сильно затягнуте волосся стягує шкіру голови. Приблизно те ж саме роблять краватки, занадто тісні шапочки або капелюшки.

Фізична активність. . Під час інтенсивних навантажень відбувається напруження м`язів шиї та обличчя, пульс частішає і підскакує артеріальний тиск, в результаті - головний біль забезпечено.

Постава. Зручне робоче місце може усунути регулярні головні болі не гірше знеболюючих, особливо якщо людина проводить в положенні сидячи майже весь день. Сутулість, незручні пози за робочим столом, занадто високий чи занадто низький стіл - ось від чого у людей часто болить голова.

Голод. Голод - негативно впливає на самопочуття людини. Коли людина пропускає прийом їди, у неї в крові падає рівень цукру. Це стимулює нервові закінчення і викликає головний біль. "Лікуватися " солодким фахівці не рекомендують - цукор в крові різко підніметься, але впаде так само різко, а це тільки посилить біль.