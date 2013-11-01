Чим корисні плоди хурми

Плоди хурми містять: вітаміни – А, В1, В2, Р, РР, С, білки, вуглеводи, органічні кислоти, сахарозу, глюкозу, дубильні речовини, велику кількість води, золу, калій, кальцій, магній, фосфор, мідь, марганець, залізо.

Хурма містить в 2 рази більше харчових волокон і корисних мікроелементів, ніж яблука і велику кількість антиоксидантів.

Хурма є дієтичним продуктом, вона допомагає позбавитися від зайвої ваги.

Лікарі рекомендують вживати її при розладі шлунка, хворобах серцево-судинної системи, нирок, щитовидної залози, для профілактики і лікування атеросклерозу.

Хурма зміцнює імунітет, допомагає зберігати високу працездатність, активно бореться з наслідками стресів. Хурма одночасно і тонізує і розслабляє організм.. Вдень хурма допомагає не клювати носом, а вночі міцно спати. Її радять їсти при застуді, анемії, ослабленому зорі.