Спрощено процедуру отримання допомоги при народженні дитини

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 10 жовтня.

Зокрема, згідно з ухваленим законом, у Законі “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” стаття 10-та "Право на допомогу при народженні дитини" визначає, що допомога при народженні дитини за цим законом надається одному з батьків дитини (опікуну), з яким постійно проживає дитина. Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини.

Стаття 11 доповнюється чотирма новими частинами, згідно з якими для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред`явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина.

Заява складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.

Даний перелік документів є вичерпним.

Орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини після звернення одного з батьків (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини: самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги; направляє центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, дані для реєстрації місця проживання дитини, що зазначила особа, яка звертається за допомогою.

Стаття 6 Закону “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” доповнюється новою частиною, згідно з якою реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.