Тернопільщина: затвердили програму щодо дитячої бездоглядності

Тернопільська міська рада затвердила програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2014-2017 роки.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, програма спрямована на зниження рівня дитячої злочинності та попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

Кошторис програми становить 245 тис. грн. Усі кошти заплановано направити з міського бюджету. Найбільше коштів буде витрачено у 2017 році – 67 тис. грн, найменше – у 2014 - 56 тис. грн.

Кошти заплановано використовувати для проведення акцій з нагоди різноманітних свят, які стосуються прав дітей, купівлю для них подарунків та забезпечення речами першої необхідності, а також для влаштування екскурсій для безпритульних.

Як зазначив під час представлення програми начальник міської служби у справах дітей Олег Марушій, реалізація програми дасть можливість стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку; забезпечити 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання; зменшити на 10% порівняно з показником 2013 року кількість бездоглядних дітей, вчинення ними правопорушень та злочинів; запровадити персоніфікований облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування й забезпечити постановку усіх їх на квартирний облік.

Програмою також передбачений регулярний медичний огляд безпритульних дітей.