Держветфітослужба перевірить якість українського м'яса

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України перевірить якість м`яса, виробного на вітчизняних підприємствах, у відповідь на претензії Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд), яке тільки в жовтні ввело обмеження на поставки до РФ продукції з трьох українських м`ясопереробних підприємств.

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова заступника голови Держветфітослужби Віталія Башинського.

«Буде проведено розслідування, складено певні звіти, які будуть направлені до Россільгоспнагляду. Ми зможемо або одержати позитивну відповідь і відкриття підприємств, або підтвердження того, що Україна вжила недостатню кількість заходів, на їх погляд, і підприємства будуть закриті», - цитує прес-служба Башинського.

При цьому він відзначив, що це є суто виробничим процесом.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Россільгоспнагляд обмежив поставки продукції до Росії підприємств «ПКП Прилуки-Агропереработка» (Чернігівська обл.) і «Тавр-Плюс» (Донецька обл.) у зв`язку з її невідповідністю вимогам за мікробіологічними показниками.

4 жовтня Россільгоспнагляд увів тимчасові обмеження на поставку до країни продукції українського виробника м’ясоковбасних виробів «Конотопм’ясо» (Сумська обл.) у зв`язку з виявленням в ній неприпустимої кількості мікроорганізмів.

Крім того, Россільгоспнагляд з 14 листопада 2013 року вводить режим посиленого лабораторного контролю для Івано-Фраківського м`ясокомбінату у зв`язку з виявленням шкідливих речовин у продукції підприємства.