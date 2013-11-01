Забезпечують права засуджених, які перебувають на лікуванні

Позафракційний народний депутат Володимир Купчак зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо забезпечення прав взятих під варту та засуджених осіб, які перебувають на лікуванні.

Як повідомляється на сайті ВР, зокрема, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації законодавства про попереднє ув`язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі, а також засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров`я за межами установ виконання покарань) зареєстрований у парламенті сьогодні, 1 листопада.

Водночас ні текст законопроекту, ні пояснювальна записка до нього наразі не доступні для ознайомлення.