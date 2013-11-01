В Україні дитячі відділення у райлікарнях не відповідають стандартам

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заявляє, що зараз в Україні більше половини дитячих відділень районних лікарень не відповідають необхідним стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

Він нагадав, що у серпні 2012 року Президент Віктор Янукович доручив, щоб всі дитячі відділення районних лікарень країни, були приведені до відповідних стандартів, зокрема, у частині забезпечення м’яким інвентарем (матрацами, подушками, безпечними ліжками) та проведенням капітальних ремонтів у дитячих відділеннях.

«Уповноважений з прав дитини нині здійснює загальнонаціональний моніторинг, і мушу сказати, що більше половини дитячих відділень районних лікарень не відповідають вимогам дитячих відділень», - наголосив Павленко.

Водночас він зазначив, що Хмельницька область на цьому фоні виглядає досить пристойно. Зокрема, протягом 2013 року тут зроблені ремонти у 10 дитячих відділеннях райлікарень. А до кінця 2015 року планується, що всі відділення відповідатимуть сучасним вимогам.