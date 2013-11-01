Підстав для підвищення цін на ліки від застуди немає

Підстав для підвищення цін на ліки від простуди і грипу в Україні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола Азаров написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на питання користувачів мережі.

“Хочу сказати відповідально, що абсолютно жодних підстав для підвищення цін на ліки немає”, - наголосив він.

Прем`єр пообіцяв дати доручення посилити контроль в осінній період за цінами в аптеках, “щоб ніхто не думав наживатися на очевидному сезонному підвищенні попиту на протигрипозні препарати”.

Крім того, Азаров нагадав, що нещодавно уряд, розглядаючи підсумки реалізації пілотного проекту зі зниження цін на препарати від гіпертонічних хвороб, ухвалив рішення про розповсюдження у кілька етапів цієї практики і на інші групи препаратів.