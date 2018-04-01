Право на освіту дітей з особливими потребами порушується

Президент України Віктор Янукович вимагає удосконалення роботи всіх органів влади у сфері забезпечення права дитини з особливими потребами на отримання якісної освіти.

Про це Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заявив під час прес-конференції у Хмельницькому, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Не дивлячись на всі серйозні зміни і зрушення, які відбулись за цей час на виконання Указу Президента, право дитини з особливими освітніми потребами на якісну освіту порушується практично в усіх регіонах», - сказав він.

Павленко поінформував, що за результатами ініційованого ним моніторингу було виявлено низку порушень. Зокрема, за його словами, йдеться про «безлад в оформленні документів» про зарахування дитини до спеціального навчального закладу.

Втім, на переконання Уповноваженого Президента, головним порушенням є ігнорування сім’ї як серйозного аспекту соціалізації дитини.

«На жаль, часто ми виявляємо невідповідність діагнозу реальному стану розвитку дитини. По виявленим фактам ми уже звернулись до Генеральної прокуратури України», - підкреслив Павленко.

Він зауважив, що моніторнинг було проведено в Івано-Франківській, Рівненській, Черкаській, Донецькій, Хмельницькій областях, Автономній Республіці Крим.

У результаті консультацій з дитячими психіатрами, перевірки діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій в Україні, спеціальних шкіл-інтернатів Уповноважений Президента з прав дитини звернувся до Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я з вимогою вжити заходів щодо удосконалення практики забезпечення освітою дітей з особливими потребами.

Зокрема, Уповноважений Президента вимагає забезпечити об’єктивну діагностику дітей лікарями-психіатрами; надавати дитині та її батькам розгорнуті психолого-педагогічні рекомендації, щоб близькі та рідні могли сприяти розвитку дитини, а не завдавати шкоди; встановити обов’язкове раз на рік додаткове вивчення стану дитини для того, щоб зафіксувати прогрес або регрес дитини і надати у висновку оцінку професійності дій педагогів та ролі батьків; максимально забезпечити участь батьків, рідних дитини в процесі корекції її розвитку.

Як повідомлялося, відповідно до Указу Президента від 16 грудня 2011 року «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», Міністерству освіти і науки, молоді та спорту було доручено посилити гарантії реалізації права дитини на сімейне виховання при вирішенні питань направлення дітей з особливими освітніми потребами до відповідних навчальних закладів. Йдеться, зокрема, про вдосконалення роботи психолого-медико-педагогічних консультацій, які надають рекомендацію щодо форми навчання дитини, а також порядку надання психіатричної допомоги дітям.