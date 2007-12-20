Учені знайшли альтернативу пересадці шкіри

Учені з Китаю винайшли абсолютно новий тип штучної шкіри, яку можна буде широко застосовувати при трансплантації людям. На думку дослідника Жина Яна з китайського військового медичного університету, нову розробку можна буде застосовувати як локально, так і для масштабної пересадки шкіри.

Фахівці стверджують, що шкіру можна створювати в лабораторних умовах, при цьому вона має властивість довго зберігатися при негативній температурі. Вона складається з двох шарів - епідермісу і дерми. Завдяки наявності в них живих клітин, організм не відкидає чужорідну шкіру. Китайські вчені планує найближчим часом сертифікувати свою розробку.

"Досі всім пацієнтам, яким було показано шкірну трансплантацію, було необхідно або пересаджувати шкірну тканину донора, або використовувати власну шкіру, трансплантовану з однієї ділянки тіла в іншу", - розповів професор Жин.

Раніше дослідники з Великої Британії заявили про створення синтетичної шкіри. На їхню думку, саме їхня розробка позбавить людей від неприємних наслідків шрамів та опіків. Фахівці наразі проводять тестування штучної шкіри, якщо за всіма показниками вона відповідатиме людському аналогу, то медицина відмовиться від неприємної процедури пересадки шкіри.

Проте, багато медичних працівників не бачать нічого революційного в цій розробці. Зокрема, співробітник дослідницької лабораторії Дейв Шерінг не вважає цей проект унікальним. "Я відчуваю просто холодний дотик", - розповів він. Дейву на руку помістили фрагмент синтетичної шкіри. Для більшої еластичності її просочили спеціальним розчином. Учені стверджують, що якщо шкіру помістити на відкриту рану, то через місяць вона затягнеться. Дейв Шерінг відзначив: "Штучна шкіра закриває пошкоджену поверхню, а за чотири тижні вона з`єднується зі шкірою людини".

Британські вчені провели дослідження на шести добровольцях. У всіх людей вирізали шматочки шкіри на передпліччі і пересадили штучну. Медики були задоволені отриманим результатом. "Ми були вражені якістю зцілення. Навіть при пересадці звичайної шкіри залишаються якісь стики. У нас же все гладко. Неможливо визначити, де закінчується рана", - підкреслив Пол Кемп, директор дослідницької лабораторії.

На вигляд синтетична шкіра схожа на натуральну. Для її виготовлення використовується матрикс з фібрину. Це білок, який виробляється організмом для загоєння ран. До того ж учені додають клітки людської шкіри - фібробласти. Після вони починають створювати нову шкіру. "Ми сподіваємося, що наша шкіра приживеться в будь-якій частині тіла людини, де є травма", - поділився вчений Дейв Шерінг.

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