У Міністерстві охорони здоров’я України відбудеться представлення новообраного міністра Василя КНЯЗЕВИЧА

Сьогодні о 12.00 у Міністерстві охорони здоров’я України відбудеться представлення новообраного міністра Василя КНЯЗЕВИЧА. Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, захід відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 7 (2-й поверх, конференц-зала). Довідки та акредитація журналістів за телефонами: 253-02-25, 253-69-75 чи електронною поштою press@moz.gov.ua

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