Чому у Києві досі не відкрито клініку для людей з ВІЛ

Клініку «Державна установа “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук України”, в якій будуть лікувати хворих на ВІЛ/СНІД та вірусні гепатити, не вводять в експлуатацію через неурегульовані земельні питання.

“На сьогоднішній день будівельно-монтажні роботи та оснащення зазначеного об’єкту завершені... Об’єкт не вводиться в експлуатацію, оскільки не вирішено питання щодо земельної ділянки Інституту”, - повідомили УНІАН у МОЗ.

Врегулювання земельного питання, як додали в МОЗ, пов’язане з прийняттям відповідного рішення Київської міської ради. Попередньо засідання Київради заплановано на 13.11.2013р.

У МОЗ також запевнили, що на даний час медична допомога надається хворим у повному обсязі в інших закладах охорони здоров’я, зокрема Національної академії медичних наук і м. Києва. Раніше зазначені структурні підрозділи розміщувалися у старих приміщеннях інфекційної лікарні, на території, прилеглій до Києво-Печерської Лаври.

У прес-службі МОЗ нагадали, що з метою створення належних умов для надання медичної допомоги за сучасними світовими стандартами хворим на ВІЛ/СНІД, гепатити, інші інфекційні захворювання урядом України було прийнято рішення про будівництво (реконструкцію) будівлі для розміщення структурних підрозділів (лікування хворих з ВІЛ/СНІД і гепатитами) Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН по вул. Амосова, 5, у Києві. Будівництво (реконструкція) зазначеної будівлі розпочато у грудні 2012 року. Замовником будівництва є державне підприємство «Укрмедпроектбуд».

Клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського розрахована на 80 ліжок. Планується, що в цьому закладі буде надаватися високоспеціалізоване стаціонарне та амбулаторне лікування ВІЛ-позитивним хворим та хворим на вірусні гепатити. Відділення клініки забезпечені сучасним медичним обладнанням та устаткуванням.

До початку роботи клініки амбулаторний прийом ВІЛ-позитивних хворих проводиться за адресою вул. Амосова, 5 на першому поверсі адміністративного корпусу. Амбулаторний прийом хворих на СНІД не припинявся. Всі пацієнти клініки отримують антиретровірусну терапію у повному обсязі.

Стаціонарне лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів клініки проводиться у Київському міському центрі СНІДу за адресою вул. Відпочинку, 11.

Стаціонарне лікування хворих на вірусні гепатити проводиться в Олександрівській лікарні міста Києва за адресою вул. Шовковична, 39/1.