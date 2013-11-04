Прогноз погоди на тиждень

В Україні найближчим часом очікується похолодання і дощі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.

Він зауважив, що 5-7 листопада на погоду в Україні впливатиме циклон, центр якого розташований у Скандинавії, й атмосферні фронти торкатимуться території України.

5 листопада у західних областях України очікуються дощі, на решті території - без опадів. Вітер південний, південно-західний 7-12 м/с, нічна температура становитиме 5-10 градусів тепла, вдень +12-17 градусів.

6 листопада в Україні очікуються дощі, вітер південно-західний 7-12 м/с, вночі температура 6-11 градусів тепла, вдень +10-15 градусів. У Києві 6 листопада дощі, вночі 10-12, вдень 13-15 градусів тепла.

7 листопада по всій на території України пройдуть дощі, вночі на сході подекуди сильні дощі. Очікується похолодання на півдні та сході України.

При цьому в Києві 7 листопада опади припиняться, але очікується похолодання: вночі 4-6, вдень 6-8 градусів тепла.

8-10 листопада в Україні поширюватиметься підвищений атмосферний тиск з Південно-Західної Європи. Опадів буде обмаль або ж вони будуть незначними, але температурний режим коливатиметься. Починаючи з 14-15 листопада і надалі буде більш суттєве зниження температури повітря та збільшення кількості опадів.

Також Прокопенко нагадав, що наприкінці жовтня практично на всій території України температура повітря перевищувала позначку в 20 градусів тепла. На Івано-Франківщині температура сягала 27 градусів тепла.

За його словами, якщо порівняти, то найвищі температури наприкінці жовтня спостерігалася у 1989 році, дуже теплими були жовтень 2006, 2007 та 2012 років, але цього року було на 1-2 градуси тепліше від найбільш теплого 1989 року.

Як сказав Прокопенко, саме в останні дні жовтня було побито декілька температурних рекордів. У західних, північних та центральних регіонах України температура повітря перевищувала максимальне значення на 0,5-5 градусів.

У Києві 29 жовтня найвища температура була зафіксована в 1927 році - 16,6 градусів тепла, а цього року - 22,4 градуси тепла.

У Чернігові 29 жовтня 1980 року було 15 градусів тепла, а цього року - 21,5 градус тепла.