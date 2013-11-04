Дисфункція (порушення функції) яєчників - це стан, за якого яєчники не працюють так, як належить.

Виражається це в порушенні періодичності, тривалості або рясності місячних, а також зміні гормонального фону.

Перше помітити нескладно, а от ознаки гормонального дисбалансу при дисфункції яєчників такі:

Тягнучий біль у дні передбачуваної овуляції, а також зміна больової складової в дні місячних.

Різко виражений передменструальний синдром.

ПМС проявляється сильною, аж до істероїдних станів, дратівливістю. Іноді, навпаки, з`являється повна апатія. Важливо запам`ятати, що наявність ПМС ніколи нормою не є. Передменструальний синдром - це завжди прояв дисфункції яєчників і вимагає консультації гінеколога-ендокринолога.

Причини дисфункції яєчників:

Запальні захворювання органів малого тазу.

Тобто аднексит, оофорит, сальпінгоофорит, ендометрит, цервіцит можуть порушити нормальну роботу яєчників. Природно, без перемоги над причиною, що викликала запальний процес, вилікувати дисфункцію яєчників не вдасться.

Відповідно, гінеколог призначить вам антибіотики, вітаміни, імуномодулятори і масу інших недешевих засобів і процедур. У цьому випадку - абсолютно законно, тому що хронічні процеси в малому тазу призводять до раку, позаматкової вагітності та безпліддя, і їх потрібно лікувати (навіть якщо ви ніяких незручностей не відчуваєте)

Онкозахворювання органів малого тазу.

Якщо не лікувати запальні захворювання, то з часом це призводить до передраку і, власне, до різноманітних онкологічних захворювань. Крім того, порушення вироблення гормонів яєчниками ще більше збільшує ймовірність онкопроцесу. Природно, за наявності пухлини в безпосередній близькості від яєчників дисфункція прогресує.

Вроджені та набуті захворювання ендокринної системи: діабет, захворювання щитовидної залози, порушення роботи гіпоталамо-гіпофізарної системи.

Якщо у вас є основне ендокринологічне захворювання - необхідно лікувати його в першу чергу. Досить часто при корекції гормонального статусу робота яєчників нормалізується.

Стрес є частою причиною дисфункції яєчників

Якщо в період, вільний від стресових навантажень, місячні нормалізуються та ПМС турбує не так сильно - зверніться до невропатолога. Постійні переїзди, перегрів або перебування на сонці також є стресовими чинниками.

Прийом комплексних рослинних седативних препаратів допоможе уникнути неприємних проявів дисфункції. Аборт, як мимовільний, так і штучний, завжди викликає хоча б тимчасову дисфункцію яєчників. Нерідко така дисфункція залишається надовго і вимагає консультації гінеколога-ендокринолога

Неадекватний прийом контрацептивів, а також, в окремих випадках, невідповідний тип маткової спіралі також викликають дисфункцію яєчників.

У цьому випадку зверніться до гінеколога для негайної зміни препаратів та вирішення питання про доцільність маткової спіралі цього типу.

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