Творча робота зберігає здоров`я

Творча робота сприяє збереженню здоров`я. Учені з університету Техасу в Остіні провели дослідження, яке дозволило зробити висновок, що творчий настрій в роботі дозволяє людині довше зберігати здоров`я.

Фахівці відзначають, що в результаті дослідження вони встановили, що такі чинники, як відсутність рутини, отримання задоволення від праці, можливість постійно вчитися і вирішувати складні проблеми, сприяють тому, що людина відчуває себе здоровішою.

До того ж, важливим чинником є і те, як ця робота оплачується. Якщо за подібну діяльність платять хорошу зарплату, то здоров`я людини ще більш поліпшується.

Ефект творчої роботи автори дослідження цінують вкрай високо, оскільки, на їхню думку, активні заняття подібного роду дозволяють підтримувати здоров`я. Крім того, творча робота робить на людину такий же благотворний вплив, як і підвищення рівня сімейного доходу в 15 разів.

Слід зазначити, що творчою роботою фахівці вважають роботу високого статусу з певними менеджерськими функціями, що вимагає аналізу великої кількості інформації і ухвалення неординарних рішень.

За матеріалами WashProFile