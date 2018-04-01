МОЗ оголосило переможців конкурсних торгів зі "швидких"

Міністерство охорони здоров’я оголосило переможців конкурсних торгів на державні закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники прес-конференції у МОЗ назвали переможцями три підприєства - ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»», що постачатиме 923 одиниці автомобілів типу В та 143 одиниці автомобілів типу С, ТОВ «Ілатамед» - постачатиме 150 одиниць автомобілів типу В, та іноземне підприємство «АІС-Столиця», що постачатиме 103 одиниці автомобілів типу А2.

Не відбулися конкурсні торги щодо закупівлі 103 одиниць автомобілів типу А2, які повторно оголошено на 5 грудня.

Начальник Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ Галина Довганчин наголосила, що під час торгів «було створено конкурентне середовище». «У результаті чого ми маємо можливість здійснити закупівлю за цінами на рівень, нижчий за очікувані. За рахунок зниження ціни було зекономлено майже 6,6 млн грн, на які планується додатково закупити «швидкі». Пропозиції учасників іноземних виробників перевищували очікувану ціну на 18-22%», - повідомила Довганчин.

Чиновниця наголосила на високій якості обладнання атомобілів швидкої допомоги, що відповідає європейським стандартам. «Це світові бренди – італійський виробник, німецький виробник, а також Сполучені Штати. Укладання договорів з переможцями планується до 1 грудня цього року», - сказала Довганчин.

Водночас у ході прес-конференції підкреслювалося, що «швидкі» не будуть оснащені обладнанням китайського виробництва.

За словами директора Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Миколи Хобзея, на сьогодні забезпеченість «швидкими» в Україні становить близько 30%.

«Завдяки закупівлям цей показник зросте майже вдвічі до 60% від потреби. Це дозволить виконувати встановлений норматив прибуття бригад швидкої меддопомоги за 10 хвилин у містах і за 20 хвилин у селах», - зауважив Хобзей.