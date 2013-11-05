Магнітні бурі у листопаді 2013 року:

У листопада 2013 року Сонце проявить найбільшу активність 7, 10, 11, 16, 20, а також 26, 27 листопада.

Як видно з прогнозу, магнітні бурі у листопаді 2013 будуть незначними і найбільше потривожать нас у другій декаді місяця.

Магнітні бурі у листопаді 2013 року - в чому причина?

Геомагнітні збурення на Землі виникають через процеси, що відбуваються на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.

Магнітні бурі у листопаді 2013 року - погане самопочуття

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.

Реакція організму на магнітні бурі у кожної людини різна. Чому сонячна активність так сильно впливає на наш організм, наукою досі досконально не вивчено. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров`я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.

Крім того важливим чинником є ​​недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.

Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти вам. Ми ж можемо вам порадити, як поводитися під час магнітних бур у листопаді 2013 року.

Щоб легше пережити магнітні бурі у листопаді 2013 року, намагайтеся дотримуватися наступних рекомендацій:

обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відкладіть її на інший час;

не провокуйте і не беріть участі у сварках і розборках;

більше відпочивайте і гуляйте на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження знизьте;

не перебуваєте на відкритому сонці;

приймайте контрастний душ;

стежте за своїм артеріальним тиском;

для зниження нервозності пийте заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;

прислухайтеся до рекомендацій свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки;

харчуйтеся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть у цей період вживання алкоголю.

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