Нардепи не підтримали зниження пенсійного віку для жінок

Верховна Рада не підтримала проект закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення пенсійного забезпечення).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 2934-1) проголосували лише 215 (при необхідних 226 - УНІАН) із 408 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Змінами до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачалося, зокрема, частково відновити та вдосконалити окремі положення цього закону, які діяли до прийняття Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Так, передбачалося встановлення пенсійного віку для жінок - 55 років; встановлення страхового стажу, що надає право на одержання мінімальної пенсії за віком - 25 років для жінок та 30 років для чоловіків; а також зменшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності.

Водночас право на призначення пенсії за віком із 55 років жінкам надаватиметься лише "на загальних умовах" відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Право на оформлення спеціальних високих пенсій держслужбовця, наукового співробітника, працівника органів місцевого самоврядування тощо виникатиме у громадян у вік, встановлений Законом "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".