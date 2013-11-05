Завтра в Україні - дощі та +17°

Завтра, 6 листопада, в Україні місцями очікуються дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в західних областях утримається хмарна погода, дощі, вночі місцями сильні; температура вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°.

На решті території мінлива хмарність без опадів, лише вдень на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Вінниччині та Черкащині дощ. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°, у південній частині місцями 20-22°.

Вітер в Україні південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, вночі та вранці без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11° тепла, вдень 14-16°.