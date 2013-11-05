В Ірані стабілізувалася ситуація щодо поширення холери

Міністерство закордонних справ України знімає свої рекомендації для українців щодо правил перебування в Ірані через ускладнення епідеміологічної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“У зв`язку з відсутністю на даний час тенденцій до значного поширення захворювання на холеру в цій країні, МЗС знімає свої попередні рекомендації щодо перебування громадян України в Ірані”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня МЗС України рекомендував українським громадянам у зв’язку із ускладненням епідеміологічної ситуації в Ірані суворо дотримуватися правил особистої гігієни.

“У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в Ісламській Республіці Іран, спричиненої спалахами холери, МЗС рекомендує громадянам України, які знаходяться в Ірані або планують відвідати цю країну найближчим часом, суворо дотримуватися правил особистої гігієни, а також консультуватися з медичними закладами стосовно можливих профілактичних заходів для попередження зараження цією хворобою”, - підкреслили тоді в МЗС.