Якщо ходити взимку без шапки, можна захворіти на менінгіт

Кожному з нас знайома з дитинства вбита в голову батьками аксіома: "Якщо ходити взимку без шапки, то можна захворіти на менінгіт". Із покоління у покоління передається і "анекдот" про те, що від цієї хвороби "або вмирають, або стають інвалідами". Розповіла правду про цю "легендарну" хворобу невропатолог київської лікарні №2 Ганна Єфремова.

ДОВІДКА

Менінгіт — це гостра інфекційна хвороба, при якій вражається середня (менінгеальна) оболонка мозку. Приблизно у 90% випадків вона викликається мікробом менінгококом. У решті випадків — це ускладнення інших інфекцій, наприклад, пневмонії, запалення кісток — остеомієліту, туберкульозу, вітрянки, кору, свинки і краснухи (такий менінгіт проходить набагато легше). Захворіти на менінгіт може кожна людина, але найбільш до нього схильні діти 10—14 років.

ЯК ЗАРАЖАЮТЬСЯ

Менінгококи наявні в носоглотці більшості людей і можуть передаватися іншим людям при кашлі і чханні (тому ймовірність захворювання на менінгіт ніяк не залежить від того, чи надягаєте ви в холод шапку чи ні). Подальша доля цих мікробів залежить від сили імунітету людини. Якщо він сильний, менінгококи сидітимуть "тихо". Якщо імунітет середній, вони викличуть нежить або запалення глотки, тобто поводитимуться як звичайна банальна простуда. Але якщо імунітет ослаблений, то мікроб матиме доступ до мозкових оболонок, до яких він від природи «має симпатію». Виникне класичний менінгіт.

ЯК ЗАПІДОЗРИТИ МЕНІНГІТ

Менінгіт починається раптово з різкого підйому температури і головного болю. Біль настільки сильний, що викликає блювоту. Хворого дратує найдрібніший шум і навіть невелике світло. У дітей раннього віку часто виникають судоми. На другу добу виникає класичний симптом захворювання — тугорухливість шиї, при якій людина не може торкнутися підборіддям грудей. Іноді на тілі з`являється висип у формі червоних зірок. Але чекати, поки з`являться класичні симптоми, у жодному випадку не треба: це смертельно небезпечна хвороба (близько 10% людей гинуть навіть при лікуванні) і врятувати людину від менінгіту можна тільки в лікарні, тому при перших підозрах викликайте “швидку допомогу". Ранні ознаки хвороби: ще перед підвищенням температури шкіра хворого стає надзвичайно блідою, долоні і стопи стають крижаними на дотик, турбують сильні болі в ногах.

ЯКІ НАСЛІДКИ

Наслідки менінгіту зустрічаються приблизно у половини хворих. Це періодично виникаючі головні болі, судоми, ослаблення пам`яті. У 1—2% випадків може наступити повна сліпота, глухота і затримка в розвитку. Але в половині випадків, якщо менінгіт пройшов не важко, наслідків може і не бути і людина повністю буде в нормі.

УКОЛ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ

Всі, хто контактував із хворим на менінгіт, повинні зробити щеплення (для цього потрібно звернутися в поліклініку до лікаря-інфекціоніста). Завдяки щепленню проти менінгококів виробляється імунітет і людина не захворює на менінгіт. Правда, імунітет нетривалий — до 3-х років. Вакцина, як правило, не дає побічних ефектів, можливо тільки легке почервоніння на місці уколу і невелике підвищення температури. Але через день-два і це приходить.

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