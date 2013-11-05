На підтримку сільської медицини планують виділити 2 млрд грн

Уряд планує виділити майже 2 млрд грн на підтримку сільської медицини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на начальника управління реформ Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Костянтина Надутого.

«Останнє фінансування амбулаторій сільської медицини з державного бюджету відбулось ще у 2012 році, коли було виділено 327 млн грн на первинну допомогу для пілотних регіонів, значна частина з яких потрапила і в сільські заклади», – сказав Надутий.

За його словами, програма розвитку села була прийнята у 2007 році, але фінансування на її реалізацію не виділялось.

Наразі уряд прийняв рішення посилити підтримку сільської медицини і схвалив зміни до державної цільової програми розвитку села до 2015 року. За словами Надутого, очікується, що впродовж наступних двох років на розвиток амбулаторій сільської медицини з держбюджету буде виділено 1 млрд 800 млн грн.

«Планується, що ці кошти підуть на будівництво та оснащення нових амбулаторій, яких зараз дуже бракує у селах. Також необхідно створювати комфортні умови для проживання лікарів, таким чином залучаючи медперсонал до роботи у сільській місцевості», – зазначив Надутий.