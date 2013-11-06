Ванни з травами мають цілющу силу

Коли стоїть вибір – прийняти ванну або душ, багато хто через брак часу обирають останнє. Проте ванна – це не просто засіб для розслаблення і релаксації.

Якщо правильно її приймати, можна позбутися від багатьох недуг, зокрема й від стресу. Для того, щоб покращити своє здоров`я, необхідно просто дізнатися, які цілющі трави вам необхідні. Але навіть прийнявши звичайну ванну, ми повністю розвантажуємо наш опорно-руховий апарат. Користь від цієї процедури порівнянна з масажем.

Завдяки тому, що вода, яку ми занурюємося, тепла, очищаються пори шкіри, і вона починає дихати.. Речовини, які ми додаємо, вбираються значно активніше, і ми можемо відразу ж відчути терапевтичний ефект. Лікувати різні висипання на шкірі можна за допомогою додавання у воду ромашки, материнки, чистотілу. Півсклянки трави залийте літром окропу і нехай настоїться протягом години. Додавайте проціджений настій у ванну з температурою води близько 35 градусів.

Соляні ванни (10 грам на літр води) допомагають полегшити біль у м`язах, відновитися після травм, переломів. Додавання у воду шавлії допоможе полегшити кашель і позбавить від захворювань верхніх дихальних шляхів.. Для підвищення тонусу можна додати у ванну евкаліптова олія і хвойний екстракт (кілька крапель). Однак знаходитися в ній можна не більше п`яти хвилин.