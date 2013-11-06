Позбутися від лупи можна за допомогою багатьох косметичних засобів, які у великій кількості представлені на ринку, і розібратися в ефективності яких не так-то й просто.

Проте вирішити проблему лупи ти також можеш, вдавшись до допомоги простих народних засобів та лікарських рослин.

Як позбутися лупи - визначення типу лупи

Для початку необхідно визначитися, якого типу лупа - жирна чи суха - завдає тобі дискомфорту, і залежно від цього вирішити, як позбутися лупи.

Жирна лупа утворюється від посиленої роботи сальних залоз, її поява посилюється в холодну пору року, коли ми носимо шапки, через що сильніше потіє голова. У цьому випадку волосся швидко забруднюється, лисніє і злипається між собою, а шкіра голови свербить.

Суха лупа, навпаки, виникає через низький рівень саловідділення, а також можлива через зараження грибком, який провокує швидке зростання і відлущування клітин на шкірі голови. У цьому випадку голова покривається сухими світло-сірими лусочками, які також призводять до свербіння і подразнення шкіри.

Як позбутися лупи в домашніх умовах: рецепти для жирної шкіри

Запар 1 ст. ложку сухого листя кропиви 1,5 склянки окропу. Настоюй 10-12 годин і потім процідити. Отриманим настоєм обполіскуй волосся після миття і втирай у шкіру голови. Застосовуй 2-3 рази на тиждень.

Запар 2 ст. ложки сухого листя кропиви 0,5 л окропу і додай сік пів лимона. Обполіскуй цим настоєм голову після миття через день.

Змішай 1 яєчний жовток, сік 1/3 лимона і 3-4 краплі ефірного масла евкаліпта. Отриману суміш нанеси на вимиту голову і залиш на півгодини. Змивай теплою водою. Застосовуй 1-2 рази на тиждень.

Нанеси на волосся і втирай у шкіру голови кефір (можна використовувати кисле молоко, молочну сироватку). Вкутай голову рушником і залиш кисломолочну маску на півгодини. Обполосни волосся теплою водою з додаванням гірчиці - на 1 л води 1 ст. ложка сухої гірчиці. А потім промий волосся теплою водою з додаванням яблучного оцту або лимона.

Як позбутися лупи в домашніх умовах: рецепти для сухої шкіри

Розітри 1 жовток із соком пів лимона і 2-3 краплі реп`яхової і касторової олії. Втирай маску в шкіру голови і залиш на 10 хвилин, після чого промий волосся теплою водою.

Перед миттям волосся втирай у шкіру голови реп`яхову олію і залиш на 1 годину. Потім помий голову. Застосовуй 2 рази на тиждень.

Змішай по 1 ст. ложці цибульного соку, настоянки календули і касторової олії. Втирай у шкіру голови за 1 годину до миття. Застосовуй 2 рази на тиждень.

1 ст. ложку сухих подрібнених коренів лопуха залий склянкою рафінованої олії. Настоюй 10-12 днів у темному місці при кімнатній температурі. Потім настій проціди. Втирай у шкіру голови перед миттям волосся. Застосовуй 2-3 рази на тиждень.

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