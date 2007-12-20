Щеплення від грипу може спричинити ангіну

У ряді регіонів Росії зафіксовано ускладнення після щеплень від грипу. Так, у Томську у школяра першого року навчання відмічено факт ускладнення після щеплення протигрипозною вакциною "Грипол" - підвищення температури і болю в горлі, після чого лікарями був поставлений діагноз "ангіна".

У ряді областей також були відмічені випадки погіршення стану вакцинованих. Днями повідомлялося про те, що в поліклініки Катеринбургу по медичну допомогу звернулося більше 15 пацієнтів, більша частина з яких - школярі молодших класів. Деяких дітей довелося навіть госпіталізувати. Основна причина звернення - алергічні реакції після використання вакцини "Грипол".

Аналогічні випадки були відмічені в Санкт-Петербурзі, Уфі і Челябінську - там батьки з дітьми також зверталися до лікарів після вакцинації. Сам виробник вакцини НВО "Мікроген" стверджує, що алергічні реакції можливі в 3% випадків і це є нормою для будь-якої вакцини. Офіційна статистика цього року не підтвердила жодного факту ускладнень.

У зв`язку зі змінами штамів вірусу грипу, що відбуваються щорічно, вакцина проти нього готується до кожного сезону. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров`я вакцини проти грипу - вітчизняні "Грипол", "Гриповак", зарубіжні "Ваксигрип", "Інфлювак", "Агріппал" та інші, вживані цього року, містять однакові штами вірусу грипу (А1, А3 і В).

Циркуляція саме цих штамів прогнозується в наступному сезоні. За словами спеціалістів, епідемія грипу цього року очікується пізніше звичайного.

"24"