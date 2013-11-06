Переваги лікування п'явками

З давніх-давен п`явку використовують як лікувальний засіб. Саме гірудотерапія (лікування п`явками) має незаперечну перевагу перед усіма іншими, в тому числі і найновішими методами лікування. Вона не дає ускладнень, не викликає негативних побічних впливів на організм людини і надає виражений лікувальний ефект.

"Цікаво те, що при використанні п`явки для лікування конкретного захворювання, пацієнти часто відмічають покращення сну, апетиту, підвищення настрою, - каже гірудотерапевт Оксана Григоренко. - І це не просто збіг: вчені довели, що під дією гірудотерапії поступово нормалізується обмін речовин, активуються захисні сили організму, залишаються позаду захворювання, які вже існували, і ті, які на клітинному рівні, але ще не встигли себе проявити".

П`явку називають "фармацевтичною міні-фабрикою", тому що вона містить збалансований комплекс біологічно активних речовин, які позитивно впливають на організм людини. Результати цієї дії — очищення, оздоровлення і омолодження організму. Однією із перших речовин, відкритих в слинних залозах п`явки є гірудин, який регулює процеси згортання крові. Лише один гірудин містить до 65 амінокислотних залишків. Потім були відкриті інші речовини, які містять також антизгортаючі фактори.

У слинних залозах п`явки виробляються речовини, здатні затримувати ріст бактерій. П`явки — дуже ефективний засіб лікування недуг серця і судин, печінки, суглобів. Їх застосовують в неврології, стоматології, кардіології, хірургії, гінекології. Також до п`явок часто вдаються косметологи.

У сучасній клінічній медицині не існує більше такого багатофакторного і безпечного методу, як гірудотерапія або, іншими словами, лікування п`явками. Але п`явок не можна ставити у домашніх умовах без спеціальної підготовки. Бували випадки, коли невміле поводження з п`явками шкодило здоров`ю людини.

gazeta.ua