Як вийти з осінньої депресії

"Основна небезпека депресії в тому, що вона забирає життєві сили й енергію, отже бажання з нею боротися пропадає. Виходить ніби замкнене коло, - розповідає психолог Ніна Берідзе. - Тому швидко вирішити проблему не вийде. Для цього вам знадобиться не сила волі, а контроль себе і свого емоційного стану. Почніть з малого і щодня по цеглинці вибудовуйте свій шлях нагору, до гарного настрою ".

1. Ставте перед собою цілі і досягайте їх.

Почніть з дрібних цілей, наприклад, взяти телефон і подзвонити батькам або коханому, чи прогулятися пішки навколо будинку. Винагороджуйте себе за кожне досягнення і починайте рухатися до наступної мети.

2. Частіше проводьте час із близькими.

Не замикайтеся в собі. Рідні та друзі люблять вас і від усієї душі бажають підтримати і допомогти, дайте їм таку можливість.

3. Спілкуйтеся з позитивними людьми.

Уникайте скигліїв і песимістів. Нехай наразі час у вашому оточенні будуть лише ті, хто дивиться на життя і в майбутнє з посмішкою.

4. Уникайте поганих думок.

Щоразу, коли депресивна думка закрадається в вашу голову, записуйте її, а потім постарайтеся проаналізувати, що стало причиною. Так ви зрозумієте, що на 99% це абсолютно безпідставні судження.

Депрессия, усталость, хандра, переутомление

5. Любіть себе.

Адже якщо не ви - то хто? Піклуйтеся про своє здоров`я, як фізичне, так і психологічне:

- дотримуйтеся здорового харчування і дієти;

- спіть не менше 8 годин на день;

- позбудьтеся шкідливих звичок;

- регулярно займайтеся спортом (добре допомагаю "соціальні" танці: сальса, лінді-хоп і т.п.);

- більше гуляйте на свіжому повітрі;

- намагайтеся більше часу проводити на сонечку - сонячне світло сприяє позитивному настрою;

- уникайте стресів.

6. Практикуйте аутотренінг і релаксацію (наприклад, за допомогою йоги і медитації).

7. Заведіть домашню тварину.

Турбота про іншу живу істоту допомагає зняти фокус з власного "горя".

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