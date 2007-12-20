Причиною куріння є сильні стреси - учені

14:17, 20 грудня 2007
Країна
2

Це не просто шкідлива звичка

Дослідження Гарвардського Університету, проведене в Індії, підтвердило, що куріння - не просто шкідлива звичка, а своєрідний спосіб боротьби із сильним стресом.

Автори дослідження вказують, що куріння і викликані ним хвороби вбиває 800 тисяч індусів щорічно. В Індії палять 29% чоловіків і приблизно 3% жінок, ще 29% чоловіків і 12% жінок використовують жувальний тютюн. При цьому, частка представниць прекрасної статі, що захоплюються тютюном, постійно зростає.

Автори дослідження припустили, що причиною зростання популярності тютюну є стрес, викликаний, зокрема, насильством. Як виявилось, якщо в сім`ї жінку постійно б`ють, то в усіх членів сім`ї посилюється потяг до тютюну.

У подібних сім`ях стає більше курців і збільшується кількість випалених сигарет. При цьому рівень доходу, освіти й інші чинники на ці процеси мають незначний вплив. Таким чином, тютюн виявляється чи не єдиним способом якимсь чином “притупити” стрес, викликаний насильством.

Сегодня

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter