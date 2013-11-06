У всіх школярів України знімуть відбитки пальців

МВС пропонує українським батькам заводити на дітей ідентифікаційні карти з анкетними даними та відбитками пальців. Пілотний проект уже запущений в Івано-Франківську, а 2014-го року пошириться по всій країні, передає Вести.

"Карту ми будемо роздавати на батьківських зборах у школах", - пояснив начальник управління кримінальної міліції у справах дітей МВС Олексій Лазаренко.

За його словами, батьки разом з дітьми заповнюватимуть їх і зберігати вдома: " Якщо раптом щось трапиться - тоді батьки прийдуть в міліцію з картою".

Карта являє собою чотиристорінкову книжечку, де крім анкетних даних, вкажуть звички і захоплення дитини (наприклад, яку підліток любить музичну групу, і якщо він піде з дому, то логічно шукати його в сусідньому місті на концерті), дані про здоров`я (алергія або інші хвороби). Є стрічка для відбитків пальця і місце, куди кріпиться волосок - це якщо, не дай Бог, знадобиться для впізнання", - розповів Лазаренко.

Батьки добровільно заповнюють карту, а оновлюватися вона буде раз на рік. Слідчий з РВВС у Запоріжжі Олег Вакулов вважає новинку корисною: "Ми шукали кілька місяців тому хлопчика, який пішов з дому. Була б карта ми б відразу поїхали до його кращого друга у Дніпропетровськ, а так його мама розгубилася. У результаті ми втратили півтора тижні".

Також в Україні по-новому будуть контролювати і студентів. Так, з 1 липня наступного року 50% знижку на залізничні квитки можуть отримувати тільки ті студенти, чиї персональні дані внесені в Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЕДЕБО).

Раніше повідомлялось, що у єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО), яку досі пов`язували з абітурієнтами, студентами та викладачами вишів, тепер починають вводити інформацію про школярів і навіть дошкільнят. У базі міститься інформація не тільки про учнів і вчителів, а й про батьків: національність, громадянство (переносяться з копії свідоцтва про народження дитини), дата народження, місце роботи, телефон, e - mail.