Захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідемпоріг

Показники захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

"За звітний тиждень на гострі респіраторні інфекції (ГРІ), грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ захворіло 155 545 осіб, серед них 104 100 (66,9 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на ГРІ, ГПЗ та ТГРІ (сумарно) серед населення України становить 34,2 на 10 тисяч. За звітний тиждень госпіталізовано 6 800 осіб, серед них – 5 227 (76,9 %) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем зменшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей до 17 років та дорослих і становить відповідно 10,0 та 13,9 %. В цілому, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року", - сказано в повідомленні.

В МОЗ уточнили, що найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 74,30 а найменший у Харківській областях – 13,5 на 10 тисяч населення.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу, як додали в МОЗ України, становить 69 721 особи. За звітний тиждень щеплено проти грипу 23 297 осіб, що на менше на 8,2%, ніж за минулий тиждень.