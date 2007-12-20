В.Князевич: МОЗ запроваджуватиме страхову медицину

Одним із першочергових завдань Міністерства охорони здоров`я є запровадження страхової медицини.

Про це журналістам заявив новопризначений міністр охорони здоров`я Василь Князевич після свого представлення.

За його словами, це питання буде одним із першочергових на порядку денному очолюваного ним відомства.

Він також відзначив, що відповідний законопроект вноситиметься на розгляд Верховної Ради. Якщо парламент ухвалить новий законопроект у 2008 р., то на запровадження всього комплексу страхової медицини знадобиться ще 2-3 роки.

РБК