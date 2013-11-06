Нардепи не проголосували за зменшення пенсійного віку

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо страхового стажу та умов виходу на пенсію, призначення та її виплати за минулий час)» (реєстраційний номер 2294а).

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише 195 (при необхідних 226 - УНІАН) із 385 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом пропонувалося внести зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Змінами передбачалося, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років чоловіками та 55 років жінками за умови наявності страхового стажу не менше 15 років.