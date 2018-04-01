Як правильно вибрати тест на вагітність
Найдешевших тестів не купуйте. Зверніть увагу на термін придатності тесту. Не варто приймати сечогінні засоби...
Отже, коли запліднена яйцеклітина опускається в матку і прикріпляється до стінки, у жінки починає вироблятися ХГЛ (хоріонічний гормон людини). Його виробляє майбутня плацента - хоріон. Десь через тиждень вміст хоріонічного гормону в сечі вагітної значно перевищує норму, і досягає 25 міжнародних одиниць і вище, хоча в нормі, як правило, його вміст в 1 мл сечі не перевищує 5 одиниць. Робота всіх тестів на вагітність заснована на виявленні ХГЛ за допомогою наявності антитіл в реактиві, який нанесений на тест-систему у вигляді двох смужок.
Види тестів і їх відмінності
Всі тести на вагітність умовно можна розділити на 4 групи:
| тест-смужки
| планшетні тести
| струменеві тести
| тест з резервуаром
Тест-смужки на сьогодні найпопулярніші. Вони є паперовою смужкою, просоченою реактивом. На поверхні тесту нанесено 2 смужки, до складу яких входять антитіла до ХГЛ. Перша смужка - контрольна, а якщо починає червоніти друга смужка - результат позитивний.
Достовірність такої системи дуже висока, і складає 94-95%. Також позитивними моментами є невисока ціна і наявність практично в кожній аптеці.
Головне, строго слідувати інструкціям з використання: сечу збирати в чистий резервуар, для більшої достовірності, бажано вранці.
Планшетні тести. На поверхні планшета є два віконця, в яких за допомогою одноразової піпетки наноситься крапля сечі. Ця крапля поступово просочує матеріал, і вступає в реакцію з антитілами ХГЛ.
Достовірність цієї системи висока, але планшетні системи рекомендовані до використання в умовах стаціонару. Реагент в такій системі чутливіший до рівня гормону, і показує збільшення його вмісту, при таких показниках як 10-15 міжнародних одиниць, тому цей тест показує достовірний результат і на ранішому терміні вагітності.
Вартість планшетного тесту вища, ніж тест-системи.
Струменевий тест зручний в застосуванні, він містить спеціальний шар реагенту, який при попаданні на нього гормону навіть в концентрації 10 МО в мл, дасть результат вже через 1 хвилину.
Його плюс в тому, що не потрібно збирати сечу в ємність, він дає швидкий результат при мінімальному значенні ХГЛ, до того ж його можна застосувати у будь-який час доби.
Відповідно, струменевий тест і дорожчий за попередні.
Тест з резервуаром. Тестова система вбудована до складу самого резервуару. Зручний у використанні, оскільки результат не залежить від кількості сечі в резервуарі.
Поради:
Найдешевших тестів не купуйте, а перед використанням уважно прочитайте інструкцію і строго дотримуйтеся.
Зверніть увагу на термін придатності тесту.
Місткість для збору сечі повинна бути чистою.
Не варто приймати сечогінні засоби, вони змінюють об`єм сечі, відповідно концентрація гормону може бути недостовірна.
Деякі препарати, що рекомендуються при безплідді, також можуть впливати на результат, оскільки в результаті їх дії рівень гормону збільшується.
Також на достовірність результату впливає прийом оральних контрацептивів.
А якщо результат виявився позитивним - підтвердіть його у лікаря.