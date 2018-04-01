Як правильно вибрати тест на вагітність

Отже, коли запліднена яйцеклітина опускається в матку і прикріпляється до стінки, у жінки починає вироблятися ХГЛ (хоріонічний гормон людини). Його виробляє майбутня плацента - хоріон. Десь через тиждень вміст хоріонічного гормону в сечі вагітної значно перевищує норму, і досягає 25 міжнародних одиниць і вище, хоча в нормі, як правило, його вміст в 1 мл сечі не перевищує 5 одиниць. Робота всіх тестів на вагітність заснована на виявленні ХГЛ за допомогою наявності антитіл в реактиві, який нанесений на тест-систему у вигляді двох смужок.

Види тестів і їх відмінності

Всі тести на вагітність умовно можна розділити на 4 групи:

| тест-смужки

| планшетні тести

| струменеві тести

| тест з резервуаром

Тест-смужки на сьогодні найпопулярніші. Вони є паперовою смужкою, просоченою реактивом. На поверхні тесту нанесено 2 смужки, до складу яких входять антитіла до ХГЛ. Перша смужка - контрольна, а якщо починає червоніти друга смужка - результат позитивний.

Достовірність такої системи дуже висока, і складає 94-95%. Також позитивними моментами є невисока ціна і наявність практично в кожній аптеці.

Головне, строго слідувати інструкціям з використання: сечу збирати в чистий резервуар, для більшої достовірності, бажано вранці.

Планшетні тести. На поверхні планшета є два віконця, в яких за допомогою одноразової піпетки наноситься крапля сечі. Ця крапля поступово просочує матеріал, і вступає в реакцію з антитілами ХГЛ.

Достовірність цієї системи висока, але планшетні системи рекомендовані до використання в умовах стаціонару. Реагент в такій системі чутливіший до рівня гормону, і показує збільшення його вмісту, при таких показниках як 10-15 міжнародних одиниць, тому цей тест показує достовірний результат і на ранішому терміні вагітності.

Вартість планшетного тесту вища, ніж тест-системи.

Струменевий тест зручний в застосуванні, він містить спеціальний шар реагенту, який при попаданні на нього гормону навіть в концентрації 10 МО в мл, дасть результат вже через 1 хвилину.

Його плюс в тому, що не потрібно збирати сечу в ємність, він дає швидкий результат при мінімальному значенні ХГЛ, до того ж його можна застосувати у будь-який час доби.

Відповідно, струменевий тест і дорожчий за попередні.

Тест з резервуаром. Тестова система вбудована до складу самого резервуару. Зручний у використанні, оскільки результат не залежить від кількості сечі в резервуарі.

Поради:

Найдешевших тестів не купуйте, а перед використанням уважно прочитайте інструкцію і строго дотримуйтеся.

Зверніть увагу на термін придатності тесту.

Місткість для збору сечі повинна бути чистою.

Не варто приймати сечогінні засоби, вони змінюють об`єм сечі, відповідно концентрація гормону може бути недостовірна.

Деякі препарати, що рекомендуються при безплідді, також можуть впливати на результат, оскільки в результаті їх дії рівень гормону збільшується.

Також на достовірність результату впливає прийом оральних контрацептивів.

А якщо результат виявився позитивним - підтвердіть його у лікаря.

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