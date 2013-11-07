Цього року в Україні оздоровилися 3,3 млн дітей

Цього року в Україні оздоровленням та відпочинком було забезпечено 3,3 млн дітей шкільного віку, що на 480 тис. більше, ніж минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про під час комітетських слухань з питань оздоровлення дітей поінформувала міністр Наталія Королевська.

За її словами, станом на 1 листопада оздоровленням та відпочинком забезпечено 3,3 млн дітей шкільного віку, що становить 82% від їхньої загальної чисельності.

Разом з тим, Королевська відзначила, що серйозним залишається питання стану мережі закладів оздоровлення та відпочинку. Впродовж 20 років ця мережа майже не оновлювалася, матеріальна база поступово застарівала, а заклади закривалися і перепрофілювалися. «Проблем тут - безліч. Але у цьому році ми маємо позитивні факти. У 2013 році працювало 18 тисяч 637 закладів, серед них 801 заклад оздоровлення, що на 17 закладів більше у порівнянні з минулим роком. Відновлено роботу 12 дитячих закладів оздоровлення, які не працювали у попередні роки, відкрито 5 нових», - сказала Королевська.

Міністр повідомила, що наступного року після реконструкції планується відкриття 10 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Донецькій, Київській, Львівській, Одеській областях та Криму.