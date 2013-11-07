Ускладнення, які можуть з'явитися після імплантації зубів

Сьогодні в стоматологічній практиці часто використовується імплантація зубів, ціни при цьому клієнтів не бентежать, адже в результаті вони отримують відмінний протез, який складно відрізнити від справжнього зуба.

Однак будь-яке медичне втручання може викликати певні ускладнення, імплантація зубів не є винятком. Вони багато в чому залежать від дотримання післяопераційного періоду, від досконалості застосовуваних технологій і професіоналізму стоматолога.

Які ж ускладнення може викликати відновлення зубів методом імплантації? Якщо операцію проводить фахівець з недостатньою кваліфікацією, то може виникнути, наприклад , кровотеча Також іноді при підготовці кістки до втручання (проводиться свердлами ) може відбутися її перегрів. Що стосується інших проблем , то вони зустрічаються вкрай рідко.

У період , коли операція вже пройшла, також може виникати кілька неприємних моментів:

1. Сильний пульсуючий біль.

2. Не зупиняється кровотеча при ушкодженні місця проведення операції.

3. Розходження швів при недотриманні пацієнтом вимог стоматолога.

4. Виникнення значного запалення.

Пояснити такого роду проблеми можна таким чином: особливості організма пацієнта, помилки, які були допущені лікарем в ході проведення операції, а також повне невиконання пацієнтом розпоряджень лікаря .

Іноді може статися відторгнення імпланту. Таке буває дуже рідко, так як застосовуваний для даних цілей матеріал повністю інертний при взаємодії з кістковими тканинами. Найчастіше це відбувається при виникненні запального процесу, причини якого описані вище. Іноді причиною є порушення нормального кровообігу у ділянці імплантації, в такому випадку кістка просто не може «обрости» імплантатом.

Для успішного проведення операції краще звернутися в перевірену стоматологічну клініку , радить med2 .