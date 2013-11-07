Завтра в Україні йтиме невеликий дощ

У п’ятницю, 8 листопада, по Україні буде хмарно з проясненнями. У східних областях місцями і на заході країни, Житомирщині та Київщині - невеликий дощ; на решті території - без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 3-8° тепла; вдень - 10-15°, у західних, Одеській та Миколаївській областях - до 18°, на сході - 8-13°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - 12-14°.